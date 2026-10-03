Овечкин вышел на третье место по количеству сезонов в НХЛ в качестве капитана
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по числу сезонов, проведенных в качестве капитана команды. Об этом пишет ТАСС.
Стартовавший сезон лиги стал для россиянина 18-м в роли капитана «Вашингтона». Овечкина обходят по этому показателю капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (20 сезонов) и лидер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман (19 сезонов).
Ранее «Вашингтон» провел гостевой матч против клуба «Каролина Харрикейнз». Команда Овечкина одержала победу со счетом 5:2, сам хоккеист отметился голевой передачей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: ВС РФ поразили Северный мост в Киеве
- Женщина родила ребенка в аэропорту «Шереметьево» и умерла
- По мостам и логистике: Удары ВС РФ привели к коллапсу в Киеве
- В Совфеде заявили, что проект бюджета не разгоняет инфляционное давление
- Овечкин вышел на третье место по количеству сезонов в НХЛ в качестве капитана
- В Донецке три человека пострадали при атаке БПЛА
- Шерпа РФ рассказал, когда будет принято решение об участии Путина в саммите G20
- Над Россией сбили 218 украинских дронов
- Названо имя подозреваемого в попытке совершения теракта на борту Flydubai
- На шахте в Свердловской области один человек погиб при обрушении горной породы