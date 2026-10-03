Овечкин вышел на третье место по количеству сезонов в НХЛ в качестве капитана

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по числу сезонов, проведенных в качестве капитана команды. Об этом пишет ТАСС.

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Стартовавший сезон лиги стал для россиянина 18-м в роли капитана «Вашингтона». Овечкина обходят по этому показателю капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (20 сезонов) и лидер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман (19 сезонов).

Ранее «Вашингтон» провел гостевой матч против клуба «Каролина Харрикейнз». Команда Овечкина одержала победу со счетом 5:2, сам хоккеист отметился голевой передачей.

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ФОТО: ТАСС
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