Овечкин вышел на третье место по количеству сезонов в НХЛ в качестве капитана

Стартовавший сезон лиги стал для россиянина 18-м в роли капитана «Вашингтона». Овечкина обходят по этому показателю капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (20 сезонов) и лидер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман (19 сезонов).

Ранее «Вашингтон» провел гостевой матч против клуба «Каролина Харрикейнз». Команда Овечкина одержала победу со счетом 5:2, сам хоккеист отметился голевой передачей.

