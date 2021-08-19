«Уральские авиалинии» вернули деньги за авиабилеты гостям «Нашествия»

Из-за пандемии COVID-19 «Нашествие» и другие крупные фестивали были перенесены на 2022 год. Впрочем, организаторы и партнеры всячески стараются компенсировать гостям фестиваля их затраты. Так, партнер «Нашествия», компания «Уральские авиалинии» вернула им полную стоимость авиабилетов.

«На имя гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» поступило официальное письмо с просьбой помочь гостям «Нашествия» вернуть стоимость билетов, купленных по «невозвратному тарифу». Прекрасно зная и понимая все реалии пандемийной жизни, Сергей Николаевич Скуратов принял решение вернуть деньги пассажирам, желавшим прилететь на фестиваль на крыльях “Уральских авиалиний”», - рассказала "Радиоточке НСН" пресс-секретарь компании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова.

В результате были возвращены билеты нескольким десяткам пассажиров из разных городов России. Билеты приобретались как на официальном сайте авиакомпании, так и через различные агентства.

Сейчас же перевозчик гарантирует возврат денег за несостоявшуюся поездку на всех рейсах по России. А также дает возможность поменять дату вылета без штрафов.

«С декабря 2020 года авиакомпания «Уральские авиалинии» дает возможность покупки билеты по России на особых условиях. Мы бы хотели, чтобы наши пассажиры были уверены: даже если перелет не состоится, они получат денежные средства в полном объеме. Мы не впервые запускаем эту акцию. Предыдущая кампания была очень востребована по всем российским направлениям. Выделить какое-то одно самое популярное направление невозможно, статистика продаж показывает, что интерес пассажиров распределился равномерно по всем городам России, куда летает авиакомпания», - заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Акция «Все билеты возвратные» распространяется на все регулярные российские рейсы авиакомпании, в том числе и на трансферные, купленные с 9.08.21 по 25.04.22, на вылеты в период с 1.09.21 по 25.04.22.

Фестиваль «Нашествие» пройдет с 29 по 31 июля 2022 года близ города Серпухов Московской области.

