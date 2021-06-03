Онищенко посоветовал зрителям «НАШЕСТВИЯ» рассредоточиться

Депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал зрителей музыкального фестиваля «НАШЕСТВИЕ» ответственно отнестись к вакцинации и ПЦР-тестам.

«Тест и справка о вакцинации должны быть настоящими, а не купленными где-то в переходе», - заявил Онищенко, комментируя заявление оргкомитета фестиваля о том, что зрители и гости смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.

Парламентарий также предложил допускать на фестиваль переболевших коронавирусом, так как они уже приобрели иммунитет к этой инфекции.

«Конечно, правильно. Но сюда надо еще отнести тех, кто уже переболел, потому что у них тоже есть иммунитет», - сказал он.