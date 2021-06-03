Онищенко посоветовал зрителям «НАШЕСТВИЯ» рассредоточиться
Бывший главный санитарный врач РФ рассказал НСН, что не надо покупать справки о вакцинации и находиться в толпе без маски.
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал зрителей музыкального фестиваля «НАШЕСТВИЕ» ответственно отнестись к вакцинации и ПЦР-тестам.
«Тест и справка о вакцинации должны быть настоящими, а не купленными где-то в переходе», - заявил Онищенко, комментируя заявление оргкомитета фестиваля о том, что зрители и гости смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.
Парламентарий также предложил допускать на фестиваль переболевших коронавирусом, так как они уже приобрели иммунитет к этой инфекции.
«Конечно, правильно. Но сюда надо еще отнести тех, кто уже переболел, потому что у них тоже есть иммунитет», - сказал он.
Даже при наличии всех необходимых справок о вакцинации или ПЦР-тесте на поле стоит соблюдать меры профилактики, добавил Онищенко.
«Хотя фестиваль и проходит на открытом воздухе, надо людей не сбивать в кучи, а рассредоточить перегородками: пусть площадь будет раза в три больше. Электромузыкальные инструменты позволяют услышать музыку. Безопасность можно обеспечить при условии, что все, кто приедут, будут ответственно себя вести. Нужно не забывать использовать маски. Если сидишь на траве на солнце с друзьями – это одно, а если есть необходимость быть в толпе, то лучше надеть маску», - посоветовал депутат.
Ранее Глава института имени Гамалеи, где разрабатывали «Спутник V» Александр Гинцбург заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что безопасность музыкальному фестивалю «НАШЕСТВИЕ» способна обеспечить вакцина «Спутник V».
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