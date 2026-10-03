В Совфеде заявили, что проект бюджета не разгоняет инфляционное давление

Проект федерального бюджета России на 2027-2029 годы создает запас устойчивости и сдерживает инфляционное давление. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Как отметил сенатор, документ обеспечивает исполнение социальных обязательств и укладывается в долгосрочные параметры.