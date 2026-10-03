В Совфеде заявили, что проект бюджета не разгоняет инфляционное давление

Проект федерального бюджета России на 2027-2029 годы создает запас устойчивости и сдерживает инфляционное давление. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Как отметил сенатор, документ обеспечивает исполнение социальных обязательств и укладывается в долгосрочные параметры.

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«Доходы и расходы растут умеренно, а дефицит последовательно снижается. Это создает запас устойчивости и не разгоняет инфляционное давление», - цитирует Шендерюка-Жидкова ТАСС.

По словам члена СФ, главное структурное изменение в бюджете - дальнейшее снижение роли нефтегазовых доходов, из-за этого он все меньше зависит от внешней конъюнктуры.

Ранее правительство одобрило проект бюджета на 2027-2029 годы. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал приоритетами три направления: выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, достижение национальных целей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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