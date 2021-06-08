«Никто не чипирует!» Макаревич поддержал вакцинацию для «НАШЕСТВИЯ»

«НАШЕСТВИЕ» стало первым фестивалем на открытом воздухе в стране, который обеспечит безопасность от COVID для своих гостей и зрителей. Попасть на мероприятие можно будет только с отрицательным результатом теста ПЦР (срок годности - 72 часа) или сертификатом о вакцинации от СOVID-19, объявили организаторы.

Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что будет спокойнее себя чувствовать, если там будут только привитые люди или люди с тестом.

«Я против всякого принуждения, но то, как туго у нас идет прививание, меня просто ужасает. Поэтому я себя буду спокойней чувствовать, хотя и сам привит уже давно, если там будут только привитые люди или люди с тестом. Уже давно пора понять, в каком мире мы живем, как о себе заботиться. Надо прививаться, я не знаю, как это вбить людям в голову. Что это не Билл Гейтс их чипирует, а это для их здоровья делается», - высказался музыкант.

Отвечая на вопрос, что бы он сказал тем, кто считает, что можно проводить массовые мероприятия без ограничений, Макаревич был категоричен.

«Есть м****и, всегда они были и всегда будут. Вот таким способом с ними и надо бороться», - уверен он.

Ранее Макаревич рассказал НСН, что переезд фестиваля ближе к Москве - в Серпухов - это безусловный плюс.

«Все уже начинают с ума сходить от этих результатов пандемии, не всегда логичных, на мой взгляд. И очень хорошо, что будет возможность наконец-то послушать живую музыку в том виде, в котором ее следует слушать, в тех масштабах, и я надеюсь, с тем настроением. Это очень хорошая новость!» - отметил собеседник НСН.

