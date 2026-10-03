В России в 2027 году повысят все виды пенсий

«С 1 февраля страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 6,8%. Это прогнозный уровень фактической инфляции за 2026 год - именно под нее подгоняется февральская индексация», - указала Подольская.

С 1 апреля такие выплаты дополнительно повысят на 3,3% согласно темпу роста средних зарплат и доходов Социального фонда. Индексацию проведут для работающих и неработающих пенсионеров. При этом в августе выплаты работающим гражданам увеличат в зависимости от суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных за предыдущий год. Также в августе скорректируют накопительные пенсии. Их пересчитают за счет дохода от инвестирования пенсионных накоплений.

Кроме того, 1 апреля проиндексируют социальные пенсии, предварительно, они вырастут на 6,8%. Коэффициент привязан к темпам роста прожиточного минимума пенсионера, поэтому пока его не утвердили. В октябре ожидается повышение военных пенсий. Их проиндексируют с 1 октября примерно на 4%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала индексацию страховых пенсий с 1 февраля и с 1 апреля 2027 года.

