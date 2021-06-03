«НАШЕСТВИЕ» станет свободным от COVID-19

Оргкомитет «НАШЕСТВИЯ» начинает комплекс мероприятий по обеспечению безопасности гостей фестиваля, который в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове.

Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19. При этом тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до начала фестиваля. Таким образом, «НАШЕСТВИЕ» станет первым open-air в стране, который обеспечит своим гостям повышенные меры безопасности.

«Мы, как организаторы, хотим не просто любой ценой провести фестиваль в 2021 году, но и сделать его максимально безопасным для зрителей и наших артистов. Приглашение зрителей с отрицательным ПЦР или сертификатом о вакцинации – лишь одна из мер, которая поможет нам решить эту важнейшую задачу. Мы намерены оперативно и эффективно решать все вопросы по обеспечению профилактических мер на площадке в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. «НАШЕСТВИЕ» станет территорией, свободной от COVID», — заявила управляющая фестивалем Евгения Киселева.

За три дня на двух фестивальных сценах выступят более 80 артистов, среди которых Сплин, Машина времени, Алиса, Lumen, Крематорий, Мельница, Несчастный случай, Animal ДжаZ, Louna, СерьГа, Наив, Слот и другие. Главным хедлайнером третьего дня станут Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы», шоу которых закроет «НАШЕСТВИЕ 2021».

Фестиваль проходит при поддержке правительства Московской области в рамках программы «Лето в Подмосковье». Подробности программы «COVID-безопасности» фестиваля будут опубликованы на сайте.

