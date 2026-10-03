Россиянка Чикунова завоевала серебро на этапе Кубка мира на дистанции 100 м брассом

Российская спортсменка Евгения Чикунова выиграла серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде.

Соревнования проходят в Баку.

Чикунова стала второй с результатом 1 минута 5,13 секунды. Россиянку обошла представительница Ирландии Мона Макшерри, которая финишировала за 1 минуту 4,21 секунды. Третье место заняла пловчиха из ЮАР Эйми Кэнни (1.05,16).

Между тем сборная России успешно выступила на чемпионате мира по спортивной акробатике в итальянском Пезаро, спортсмены завоевали девять наград. Российская команда стала абсолютным лидером турнира по общему числу медалей.

