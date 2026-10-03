Глава РАН заявил, что климат в России продолжит теплеть

Россия на фоне глобального потепления нагревается в два раза быстрее, чем другие территории, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Это будет приводить ко многим явлениям резко континентальным: будет увеличиваться число таких нехарактерных явлений, как торнадо, когда в одном месте засуха, а в другом – наводнения», - указал глава РАН.

По словам академика, сегодня российские климатологи делают долгосрочные прогнозы на 5 лет, они предупреждают, что будет сохраняться нынешний тренд - увеличение тепла.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов рассказал НСН, что в России осень и зима будут теплыми из-за пика явления Эль-Ниньо. При этом изменения климата пока не такие глобальные, как при ледниковом периоде.

