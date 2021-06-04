«Задумайтесь о прививке!» Lumen о COVID-безопасности на «НАШЕСТВИИ»
Лидер группы Lumen Тэм Булатов в интервью НСН рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса.
Музыканты, как и все, следят за новостями и остаются в курсе пандемической ситуации. Как участники массовых мероприятий, артисты в большинстве своем выступают за безопасные концерты и фестивали.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» лидер группы Lumen Тэм Булатов призвал всех продолжать слушать советы эпидемиологов.
«До фестиваля еще есть время, если сумеем продвинуться в борьбе с коронавирусом, то еще больше будет вероятность, что очень дорогой нам праздник рок-н-ролла состоится. Всех, кто хочет скорейшего и бесповоротного возвращения к привычной жизни, хочется попросить продолжать слушать наших эпидемиологов, которые продолжают регулярно давать советы через разные СМИ. Они снова и снова просят одно и тоже: если вы не переболели и у вас нет иммунитета, пожалуйста, задумайтесь о прививке. Если вы отвергаете прививки, тогда, пожалуйста, соблюдайте меры безопасности: носите маски, перчатки, соблюдайте социальную дистанцию для того чтобы хотя бы не становилось хуже. Давайте вместе постараемся сделать так, чтобы на «Нашествие» смогли приехать все, кто захочет побывать на этом фестивале», - сказал артист.
Ранее оргкомитет «НАШЕСТВИЯ» заявил о комплексе мероприятий по обеспечению безопасности гостей фестиваля, который в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.
В фестивале «Нашествие-2021» примут участие такие коллективы, как Lumen,Louna, «Сплин», «Машина времени», «Крематорий» и многие-многие другие.
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