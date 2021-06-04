«Задумайтесь о прививке!» Lumen о COVID-безопасности на «НАШЕСТВИИ»

Ранее оргкомитет «НАШЕСТВИЯ» заявил о комплексе мероприятий по обеспечению безопасности гостей фестиваля, который в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.

В фестивале «Нашествие-2021» примут участие такие коллективы, как Lumen,Louna, «Сплин», «Машина времени», «Крематорий» и многие-многие другие.

