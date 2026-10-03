В Ормузском проливе снаряд попал в нефтяной танкер

Снаряд попал в борт нефтяного танкера в Ормузском проливе. Об этом заявили в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива

Инцидент произошел в четырех морских милях (примерно 7,4 км) восточнее Омана.

«Капитан нефтяного танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда в левый борт. Все члены экипажа в безопасности», - приводит РИА Новости сообщение UKMTO.

Проводится расследование ЧП. Управление рекомендовало судам с осторожностью проходить в этом районе.

Ранее стало известно, что Иран атаковал 19 торговых судов, которые пытались незаконно пройти через Ормузский пролив.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Ближний ВостокКорабли

Горячие новости

Все новости

партнеры