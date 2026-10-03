В Ормузском проливе снаряд попал в нефтяной танкер
Снаряд попал в борт нефтяного танкера в Ормузском проливе. Об этом заявили в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в четырех морских милях (примерно 7,4 км) восточнее Омана.
«Капитан нефтяного танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда в левый борт. Все члены экипажа в безопасности», - приводит РИА Новости сообщение UKMTO.
Проводится расследование ЧП. Управление рекомендовало судам с осторожностью проходить в этом районе.
Ранее стало известно, что Иран атаковал 19 торговых судов, которые пытались незаконно пройти через Ормузский пролив.
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