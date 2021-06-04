«Я уже привилась!» Хелависа о COVID-безопасности на «Нашествии»
Лидер группы «Мельница» Хелависа в интервью НСН рассказала, что привилась вовсе не "Спутник V", однако призвала доверять российской вакцине.
Фестиваль «Нашествие» заявил о системе безопасности на «Главном приключении года». Организаторы стараются обеспечить комфортный отдых гостям и предотвратить распространение коронавирусной инфекции в рамках трехдневного опенэйра, который ежегодно посещают несколько сотен тысяч человек.
Лидер группы «Мельница» Хелависа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснила инициативу оргкомитета фестиваля.
«Это значит, что и зрителям на поле, и нам музыкантам для того, чтобы выступать и смотреть выступление нужно иметь либо свежий ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации. Я понимаю, что для многих товарищей, которые путешествуют из дальних регионов России, сдать свежий ПЦР может быть проблемой, поэтому я склоняюсь к тому, что было бы хорошо, чтобы у нас у всех были бы прививки», - сказала она.
Хелависа добавила, что у нее уже есть прививка от коронавируса.
«У меня прививка есть, это две фазы Pfizer, так получилось. Я уверена, что все мои друзья-музыканты, которые получили две фазы «Спутника V», тоже меня поддержат. И очень верю в то, что у нас наконец наступит взаимное признание вакцин, и мы сможем продолжать путешествовать по разным странам, а пока что нас ждет «Нашествие». И я надеюсь, что все мы пожалеем друг друга, будем снисходительны к друг другу, будем понимать, насколько опасна эта болезнь, пожалуйста, ребята, берегите себя, берегите своих друзей, берегите своих артистов, берегите людей, которые работают на поле! Сделайте прививку или сделайте свежий ПЦР-тест пред тем, как приехать к нам», - призвала артистка.
Ранее лидер группы Lumen Тэм Булатов также призвал задуматься о вакцинации.
«Нашествие-2021» пройдет в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа. Ранее оргкомитет объявил некоторых участников фестиваля. На сцену выйдут: Lumen, «Мельница», «Сплин», «Крематорий», «Заточка», Нейромонах Феофан, «СерьГа», «НАИВ» и многие другие.
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