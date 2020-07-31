Лукашенко vs ЧВК
В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят31 июля 13:19
Власти Белоруссии задержали россиян
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
- Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая
- Кремль: Задержанные в Белоруссии сотрудники ЧОПа опоздали на рейс в Стамбул
- Адвокаты задержанных в Белоруссии россиян дали подписку о неразглашении
- В Госдуме объяснили, как пенсионерам получить рассрочку по кредитным долгам
31 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru