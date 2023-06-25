Спецназ «Ахмат» возвращается в зону СВО из Ростова. Видео

Бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» возвращается в зону специальной военной операции из пункта базирования в Ростове и Ростовской области. Об этом объявил командир спецназа, генерал Апты Алаудинов. СОБР прибыл ранее в регион для подавления военного мятежа ЧВК «Вагенр».

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Бойцы спецназа «АХМАТ» и 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-АХМАТ» имени Героя России А.А. Кадырова принимают участие в рамках спецоперации в боевых действиях на Марьинском направлении в ДНР. В Ростов они были направлены в субботу, 24 июня.

Кроме того, ещё три тысячи спецназовцев «Ахмата» были передислоцированы в российскую столицу для её защиты от мятежников. Они заняли позиции на окраинах Москвы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», глава Чечни Рамзан Кадыров жёстко отозвался о главе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине.

