Спецназ «Ахмат» возвращается в зону СВО из Ростова. Видео
Бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» возвращается в зону специальной военной операции из пункта базирования в Ростове и Ростовской области. Об этом объявил командир спецназа, генерал Апты Алаудинов. СОБР прибыл ранее в регион для подавления военного мятежа ЧВК «Вагенр».
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Бойцы спецназа «АХМАТ» и 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-АХМАТ» имени Героя России А.А. Кадырова принимают участие в рамках спецоперации в боевых действиях на Марьинском направлении в ДНР. В Ростов они были направлены в субботу, 24 июня.
Кроме того, ещё три тысячи спецназовцев «Ахмата» были передислоцированы в российскую столицу для её защиты от мятежников. Они заняли позиции на окраинах Москвы.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», глава Чечни Рамзан Кадыров жёстко отозвался о главе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru