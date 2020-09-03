Лукашенко внесли в базу данных «Миротворца»

Президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского портала "Миротворец", передает РИА Новости.

В ней глава Белоруссии представлен как "пособник террористов и российских оккупантов". Причиной для этого стал отказ Лукашенко передать Киеву задержанных россиян, которых на Украине подозревают в участии в конфликте на Донбассе.

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Также на Украине вспомнили интервью бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. В нем Туск заявил, что Лукашенко рассказывал ему о планах в 2014 году стать президентом объединенных Белоруссии и Украины. Это утверждение в "Миротворце" расценили это как покушение на украинский суверенитет, сообщает телеканал 360.

Путин: задержание россиян в Белоруссии - провокация спецслужб США и Украины

Более 30 граждан России были задержаны в Белоруссии. Власти страны назвали их «боевиками» российской ЧВК «Вагнер», целью которых якобы была дестабилизация обстановки в стране перед президентскими выборами. Однако позже Минск отпустил задержанных, которые рассказали журналистам, что направлялись через Белоруссию транзитом в другую страну.

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ФОТО: РИА Новости
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