Лукашенко внесли в базу данных «Миротворца»

Также на Украине вспомнили интервью бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. В нем Туск заявил, что Лукашенко рассказывал ему о планах в 2014 году стать президентом объединенных Белоруссии и Украины. Это утверждение в "Миротворце" расценили это как покушение на украинский суверенитет, сообщает телеканал 360.