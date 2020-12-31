Ветеран «Альфы»: Порошенко не способен организовать операцию в Белоруссии

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, что не верит словам Порошенко об организации им этой спецоперации.

«Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. Безусловно, эти задержанные граждане собирались воевать как наемники в одной из стран или оказывать военную поддержку той стороне, которая им заплатила. В этом я не вижу ничего удивительного: они через Белоруссию действительно собирались проезжать транзитом. Возможно, кто-то за деньги слил эту информацию и Лукашенко решил отметиться в этой истории. А верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции», - поделился мнением эксперт.

Гончаров также рассказал, что степень агрессивности поведения Украины по отношению к России будет зависеть от позиции избранного президента США Джо Байдена.