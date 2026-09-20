Держи карман шире: Пашинян просит помощи у РФ в строительстве метро
Речь идет о развитии ереванского метрополитена.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет попросить помощи у России в строительстве станции метрополитена в Ереване. Он ссылается на параметры возведения метро, которые были заложены раньше, поэтому, по его словам, необходимы российские специалисты. Это происходит на фоне охлаждения отношений между Ереваном и Москвой.
ПОМОГИТЕ ПОСТРОИТЬ МЕТРО
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия может стать лучшим партнером в строительстве метро в Ереване. Речь идет о возведении станции «Ачапняк» в армянской столице.
«Те параметры, которые мы заложили, и раньше строили метрополитен, нам необходимо содействие России, чтобы станция была построена, и мы могли обеспечить дальнейшее продвижение», - сказал политик в интервью порталу Boon TV.
Он добавил, что Армении удастся сделать это с наименьшими трудностями совместно с РФ. То, что будут трудности, — нет сомнений, считает Пашинян.
3 сентября он сообщил, что власти Армении обсуждают с Россией возможность ее участия в строительстве станции «Ачапняк», поскольку у нее есть большой опыт в этой области.
«Мы были бы рады, если бы они поддержали нас в этом вопросе. <…> И речь не только об "Ачапняке", речь по сути идет о новом этапе развития ереванского метрополитена», - заявил премьер Армении на брифинге.
До этого Пашинян говорил, что Армения и Россия намерены «инвентаризировать» двусторонние отношения. По его словам, эта идея возникла в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Киргизии, «чтобы понять, что это означает на практике».
«То есть какие есть подглавы под этим заголовком, и по каким... у нас одинаковое восприятие, а по каким имеем отличную позицию, по каким... позитивное мнение, а по каким — неоднозначное», - передает ТАСС.
ОХЛАЖДЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
Все это происходит на фоне охлаждения отношений Москвы и Еревана в частности из-за желания Армении присоединиться к Евросоюзу. Например, на Западе уже потребовали от Армении ввести визы для российских туристов ради безвиза с ЕС для армян. Армении пообещали, что при выполнении этого условия Евросоюз сможет либерализовать визовый режим со страной через несколько лет.
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН даже предупредил, что никаких послаблений в торгово-экономических отношениях с Арменией, пока Никол Пашинян у власти, не будет.
«Все ухудшения торгово-экономических связей взаимосвязаны с курсом правительства Армении, которое собирается предать прежние союзы и заключить их с нашими противниками. Несмотря на периодические контакты, никаких послаблений, пока у власти находится господин Пашинян, не будет. Безусловно, на курс Пашиняна повлиять можно. Иначе бы он не домогался встреч, не создавал бы видимость, что отношения с Россией будут сохраняться. При этом господин Симонян (секретарь совбеза безопасности Армении Ален Симонян - прим. НСН) рассказывает, что они будут принимать релокантов, когда в России будет новая мобилизация. Сам же Пашинян заявлял, что будет только рад, если Армению исключат из ОДКБ. После этого требовать, чтобы мы пошли навстречу в каких-то вопросах, может только шантажист, а мы шантажу со стороны Армении точно не подвержены», - заявил он.
В свою очередь старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин подтвердил, что отношения между Россией и Арменией могут перейти в разряд недружественных при сохранении текущего политического курса Еревана.
«Пашинян делает все, чтобы полностью свести к нулю российско-армянские отношения: и разрыв экономических связей, и угроза выхода из ОДКБ и ЕАЭС. Если Пашиняна не свергнут патриотически настроенные армяне, то вполне возможно, что Армения дойдет и до такой степени недружественного существования с Россией», - приводит слова Камкина «Лента.ру».
Ранее экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что власти страны не будут вводить визовый режим с Россией на данном этапе, однако если сейчас это сделает РФ, а такие риски есть, то это будет очень тяжелым ударом для Еревана.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: За ночь силы ПВО сбили 1110 дронов ВСУ
- Держи карман шире: Пашинян просит помощи у РФ в строительстве метро
- Глава СПЧ Фадеев предложил обязать курьеров получать права на электровелосипеды
- Фицо: Словакия не отправит солдат воевать с Россией
- Атака на МНПЗ и погибшие: Над Московским регионом сбили сотни дронов
- Истребители перехватили самолет над резиденцией Трампа
- МИД Турции: Израиль стал угрозой для всего мира
- Россияне отказываются от поездок в Таиланд из-за вспышки коронавируса
- Атака БПЛА на Подмосковье: Двое погибших, шестеро раненых
- Пашинян хочет привлечь Россию для расширения метро в Ереване