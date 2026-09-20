ПОМОГИТЕ ПОСТРОИТЬ МЕТРО

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия может стать лучшим партнером в строительстве метро в Ереване. Речь идет о возведении станции «Ачапняк» в армянской столице.

«Те параметры, которые мы заложили, и раньше строили метрополитен, нам необходимо содействие России, чтобы станция была построена, и мы могли обеспечить дальнейшее продвижение», - сказал политик в интервью порталу Boon TV.

Он добавил, что Армении удастся сделать это с наименьшими трудностями совместно с РФ. То, что будут трудности, — нет сомнений, считает Пашинян.