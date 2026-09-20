Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» совершил жесткую посадку в Красноярском крае во время выполнения рейса по маршруту Байкит — Суломай. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На Сахалине вертолет совершил жесткую посадку на трассе и опрокинулся в кювет

По данным телеканала, на борту вертолета находились четыре человека - три члена экипажа и фельдшер, который и пострадал в результате происшествия.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, вертолет сел в Эвенкийском округе в нескольких километрах от села Суломай. В момент ЧП на борту находилось пять человек. Предварительно, двое из них пострадали.

В настоящее время к месту инцидента направлен спецборт со спасателями.

Ранее вертолет Ми-2 упал во время сельхозработ на Кубани, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ПроисшествиеВертолётКрасноярский КрайРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры