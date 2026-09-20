Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» совершил жесткую посадку в Красноярском крае во время выполнения рейса по маршруту Байкит — Суломай. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, на борту вертолета находились четыре человека - три члена экипажа и фельдшер, который и пострадал в результате происшествия.
Как уточняет Telegram-канал SHOT, вертолет сел в Эвенкийском округе в нескольких километрах от села Суломай. В момент ЧП на борту находилось пять человек. Предварительно, двое из них пострадали.
В настоящее время к месту инцидента направлен спецборт со спасателями.
Ранее вертолет Ми-2 упал во время сельхозработ на Кубани, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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