Атака БПЛА на Подмосковье: Двое погибших, шестеро раненых

Среди пострадавших двое детей. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, также атакован Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне — повреждён объект на территории, пострадавших нет.

В Софьине БПЛА попал в трёхэтажный дом: повреждены шесть квартир, погибла 44-летняя женщина, ещё пять человек ранены. В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина — его частный дом разрушило и охватило огнём. Ещё один человек пострадал в Ленинском округе.

В Раменском после падения дрона загорелась кровля 21-этажного дома. Эвакуировали 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Софьине также загорелся складской комплекс, а в Котельниках БПЛА попал в многоквартирный дом — огонь охватил квартиры на трёх этажах.

С 03:00 до 05:00 силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах Московской области. С начала суток уничтожены ещё 186 БПЛА, летевших на Москву. Атака продолжается.

ПВО за неделю сбила 2022 дрона, летевших в сторону Москвы и области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

