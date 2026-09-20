Атака БПЛА на Подмосковье: Двое погибших, шестеро раненых
При ночной атаке беспилотников на Подмосковье шестеро получили ранения, двое погибли, сообщает Telegram-канал Mash.
Среди пострадавших двое детей. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, также атакован Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне — повреждён объект на территории, пострадавших нет.
В Софьине БПЛА попал в трёхэтажный дом: повреждены шесть квартир, погибла 44-летняя женщина, ещё пять человек ранены. В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина — его частный дом разрушило и охватило огнём. Ещё один человек пострадал в Ленинском округе.
В Раменском после падения дрона загорелась кровля 21-этажного дома. Эвакуировали 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Софьине также загорелся складской комплекс, а в Котельниках БПЛА попал в многоквартирный дом — огонь охватил квартиры на трёх этажах.
С 03:00 до 05:00 силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах Московской области. С начала суток уничтожены ещё 186 БПЛА, летевших на Москву. Атака продолжается.
ПВО за неделю сбила 2022 дрона, летевших в сторону Москвы и области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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