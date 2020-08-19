Россия получила доказательства участия Украины в провокации с 33 «вагнеровцами»
Российские правоохранительные органы получили доказательства того, что украинские спецслужбы были организаторами провокации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
По словам источника агентства, эта версия находит все больше подтверждений.
Ранее в среду Служба безопасности Украины назвала «обычным» фейком сообщения СМИ о том, что её сотрудники якобы участвовали в операции с целью задержания бойцов российской ЧВК «Вагнер».
Более 30 граждан России были задержаны в Белоруссии. Власти страны назвали их «боевиками» российской ЧВК «Вагнер», целью которых якобы была дестабилизация обстановки в стране перед президентскими выборами. Однако позже Минск отпустил задержанных, которые рассказали журналистам, что направлялись через Белоруссию транзитом в другую страну.
Украинские издания СМИ «Цензор.нет» и «Украинская правда» распространили версию, согласно которой выманить россиян попыталась СБУ. План якобы состоял в том, чтобы при вылете россиян из Белоруссии в Турцию посадить самолёт на Украине под предлогом плохого самочувствия одного из пассажиров. Тогда россиян задержали бы для последующего обмена пленными.
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