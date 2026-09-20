Атака на МНПЗ и погибшие: Над Московским регионом сбили сотни дронов

ПОВРЕЖДЕНИЯ НА НПЗ И СОТНИ БПЛА

Утром воскресенья мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отражении самой массированной атаки украинских беспилотников на столицу. По его словам, с дня 19 сентября на всех рубежах удалось отбить свыше 1 тысячи 600 дронов ВСУ, из которых 450 были на подлете к городу.

«Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работу. Погибших нет. Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», - написал Собянин в своем канале в «Максе».