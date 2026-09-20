Атака на МНПЗ и погибшие: Над Московским регионом сбили сотни дронов
В Подмосковье минимум два человека погибли, еще минимум шесть пострадали.
Минувшей ночью 20 сентября над Московским регионом была отражена самая массированная атака украинских дронов. Столичный мэр Сергей Собянин объявил о нескольких сотнях сбитых беспилотников на подлете к Москве. На некоторых улицах города перекрыто движение. При этом за неделю над столичным регионом было сбито более 2 тысяч БПЛА. Кроме того, сегодня в Подмосковье, к сожалению, не обошлось без жертв.
ПОВРЕЖДЕНИЯ НА НПЗ И СОТНИ БПЛА
Утром воскресенья мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отражении самой массированной атаки украинских беспилотников на столицу. По его словам, с дня 19 сентября на всех рубежах удалось отбить свыше 1 тысячи 600 дронов ВСУ, из которых 450 были на подлете к городу.
«Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работу. Погибших нет. Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», - написал Собянин в своем канале в «Максе».
Он сообщил, что во время продолжающейся ночной атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Кроме того, добавил мэр, несколько дронов ВСУ достигли территории МНПЗ, где был поврежден объект, один БПЛА попал в жилой дом. Представители экстренных служб работают на местах происшествия.
Из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах не смогли приземлиться свыше 30 рейсов, пишет RT. По данным ТАСС, примерно 25 самолетов, летевших в «Шереметьево», направили на запасные аэродромы в Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Санкт-Петербург, Самару и Нижнекамск. Кроме того, еще около десяти рейсов не смогли приземлиться во «Внуково».
В связи с ночной атакой в Москве перекрыли движение по Белореченской улице в направлении улицы Верхние Поля, а также по улице Капотня, передают «Известия».
«Движение по внешней стороне МКАД 19-й км осуществляется по трем полосам из пяти», - говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.
Накануне Собянин рассказал, что в течение недели — с 08:30 12 сентября до 08:30 19 сентября — в направлении Московского региона двигались 2 тысячи 22 беспилотника ВСУ. Он уточнил, что большинство украинских дронов удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах, но 186 из них были уничтожены уже на подлете к городу.
АТАКА НА ПОДМОСКОВЬЕ: ПОГИБШИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЯ
Ночной атаке ВСУ подверглось и Подмосковье. Утром 20 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в период с 03:00 до 05:00 утра силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 дронов в 17 округах региона. При этом он уточнил, что атака продолжается.
Воробьев рассказал, что наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли 21-этажного многоквартирного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей, сказал губернатор.
Кроме того, в Софьино украинский дрон попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой, там были повреждены шесть квартир на третьем этаже.
«К сожалению, погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали, среди них двое детей. Дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь», - написал Воробьев в своем канале в «Максе».
К тому же в Софьино после атаки загорелся складской комплекс. По словам губернатора, еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. Речь идет о пожилом мужчине, который в момент атаки находился в частном доме. Здание было разрушено и загорелось.
Также известно об одном пострадавшем в Ленинском округе. Информация о состоянии раненых продолжает уточняться, добавил Воробьев.
Еще одно серьезное возгорание произошло в Котельниках, где дрон попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники — огнем были охвачены квартиры на трех этажах. Информация о пострадавших уточняется. На местах работают пожарные и экстренные службы, отметил политик.
«Последствия атаки зафиксированы и в других муниципалитетах. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома, в Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет. Повреждения есть и в Воскресенске. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия на всех адресах», - уточнил Воробьев.
На момент написания материала в Министерстве обороны России не комментировали информацию об отражении атаки дронов ВСУ над другими регионами страны.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что производство беспилотников в стране выросло в разы, а по некоторым классам БПЛА — в десятки раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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