Сборная России выиграла медальный зачет Кубка мира по самбо в Душанбе
Сборная России одержала убедительную победу в общекомандном медальном зачете Кубка мира по самбо, который завершился в Душанбе. Об этом пишут «Известия».
Наши спортсмены, выступавшие на турнире с национальным флагом и гимном, завоевали 45 наград по итогам двух соревновательных дней.
В активе российской команды 17 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых медалей. На втором месте сборная Узбекистана, завоевавшая 23 награды (4 золотые, 6 серебряных и 13 бронзовых). Замкнула тройку лидеров команда Белоруссии с результатом в 12 медалей (4–1–7).
Ранее российские борцы выиграли медальный зачет Большого шлема по дзюдо в Швейцарии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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