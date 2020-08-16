Вернувшиеся из Минска россияне рассказали, как попали в Белоруссию

После возвращения на родину россияне, задержанные под Минском, рассказали, каким образом оказались на территории республики. Материал вышел в эфире телеканала «Россия 24».

По словам одного из задержанных, они направлялись для охраны одного из нефтяных объектов. Первоначально шла речь об объектах в Сирии и Ливии, позднее - объектов «Роснефти» в Венесуэле. Россияне откликнулись на объявление на «Авито». От «охранников» требовался опыт участия в боевых действиях в Донбассе и в Сирии, сообщает РИА Новости.





С россиянами связывались различные «кураторы», а также контактер Лариса Самарина, которая занималась логистикой российской группы.

«За сутки до отлета "Самарина" сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск – Стамбул – Гавана – Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха», - сказал вернувшийся россиянин.