Вернувшиеся из Минска россияне рассказали, как попали в Белоруссию
После возвращения на родину россияне, задержанные под Минском, рассказали, каким образом оказались на территории республики. Материал вышел в эфире телеканала «Россия 24».
По словам одного из задержанных, они направлялись для охраны одного из нефтяных объектов. Первоначально шла речь об объектах в Сирии и Ливии, позднее - объектов «Роснефти» в Венесуэле. Россияне откликнулись на объявление на «Авито». От «охранников» требовался опыт участия в боевых действиях в Донбассе и в Сирии, сообщает РИА Новости.
С россиянами связывались различные «кураторы», а также контактер Лариса Самарина, которая занималась логистикой российской группы.
«За сутки до отлета "Самарина" сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск – Стамбул – Гавана – Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха», - сказал вернувшийся россиянин.
Задержание стало для них неожиданностью. Россияне пояснили, что в Белоруссии их заподозрили в подготовке к массовым протестам и вооруженном сопротивлении правоохранительным органам. Отмечается, что о президентских выборах российские охранники узнали только по приезду.
«Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал», -отметил собеседник телеканала.
Ранее Белоруссия передала РФ 32 ранее задержанных в республике россиян, которых Минск принял за военных наемников из ЧВК «Вагнера», заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
При этом отмечается, что 33-й задержанный россиянин имеет также белорусское гражданство, поэтому остался на территории республики.
Задержание 33 граждан России произошло в конце июля. Власти Белоруссии назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
923 тыс.+4 969 / сут.
Умерли
15 685+68 / сут.
Выздоровели
733 тыс.+3 557 / сут.
- Появилась новая версия возникновения коронавируса
- Трамп намерен лично встретиться с Путиным до выборов в США
- Участники оппозиции собираются на митинг в центре Минска
- «Заминированы» пять самолетов в Шереметьево
- В Башкирии продолжаются протесты против разработки на горе Куштау
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru