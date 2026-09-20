Минобороны: За сутки над Россией сбили 1951 БПЛА ВСУ и 8 крылатых ракет

В ведомстве отметили, что массированная атака с применением БПЛА и ракет типа «Фламинго» была предпринята с целью срыва выборов в Государственную думу, проходивших 19–20 сентября. По данным Минобороны, все запущенные в сторону московского региона ракеты были уничтожены на подлете к гражданским объектам, а еще одна ракета упала в безлюдной местности.

«Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг», - отметили в МО РФ.

В ответ на атаки по гражданской инфраструктуре на территории России, ВС РФ продолжат и усилят нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам в Киеве, добавили в Минобороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили самую массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».