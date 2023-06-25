Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в РФ и другой стране

Сербия никогда не поддержит попытки мятежа наподобие того, который устроили участники группы «Вагнер» в России. Это подчеркнул президент республики Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Как отметил сербский лидер, такое же отношение Белград сохраняет в отношении любого путча, например, попытки госпереворота в Турции, которая имела место несколько лет назад. Он также указал на поспешность и необдуманность поддержки действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Киевом и некоторыми политиками других стран.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», большинство отечественных политиков пока не комментировали итоги и последствия военного мятежа ЧВК «Вагнер». При этом в Телеграме ждут перемен, в том числе, в военном руководстве.

