Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в РФ и другой стране
Сербия никогда не поддержит попытки мятежа наподобие того, который устроили участники группы «Вагнер» в России. Это подчеркнул президент республики Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.
Как отметил сербский лидер, такое же отношение Белград сохраняет в отношении любого путча, например, попытки госпереворота в Турции, которая имела место несколько лет назад. Он также указал на поспешность и необдуманность поддержки действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Киевом и некоторыми политиками других стран.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», большинство отечественных политиков пока не комментировали итоги и последствия военного мятежа ЧВК «Вагнер». При этом в Телеграме ждут перемен, в том числе, в военном руководстве.
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