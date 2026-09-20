МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 112 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 20 сентября уничтожили 112 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также акваторией Черного моря.
Ранее Минобороны сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО сбили 1951 БПЛА ВСУ и восемь крылатых «Фламинго», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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