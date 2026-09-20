Власти США обратились к своим гражданам на Ближнем Востоке с предупреждением
Власти США призвали своих граждан на Ближнем Востоке к осторожности, сообщает РИА Новости.
Это связано с риском обострения конфликта между Йеменом и Саудовской Аравией. Американцев призвали проявлять повышенную бдительность и учитывать возможность отмены рейсов, закрытия воздушного пространства и перебоев в поездках.
Также сообщается, что президент США Трамп срочно покидает резиденцию Кэмп-Дэвид и направляется в Белый дом.
Ранее Саудовская Аравия приостановила работу своего ключевого нефтепровода «Восток-Запад» после серии ударов по объектам инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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