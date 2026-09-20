Власти США обратились к своим гражданам на Ближнем Востоке с предупреждением

Это связано с риском обострения конфликта между Йеменом и Саудовской Аравией. Американцев призвали проявлять повышенную бдительность и учитывать возможность отмены рейсов, закрытия воздушного пространства и перебоев в поездках.

Также сообщается, что президент США Трамп срочно покидает резиденцию Кэмп-Дэвид и направляется в Белый дом.

Ранее Саудовская Аравия приостановила работу своего ключевого нефтепровода «Восток-Запад» после серии ударов по объектам инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

