Бывший чемпион Fight Nights Григорий Пономарев умер 32-м году жизни
Бывший чемпион Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев ушел из жизни в возрасте 31 года. О кончине спортсмена сообщила пресс-служба организации.
Точная причина смерти на данный момент не раскрывается.
За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах (ММА) Пономарев провел девять поединков, одержав шесть побед и потерпев три поражения. Вершиной его выступлений стало завоевание чемпионского титула Fight Nights в октябре 2022 года, когда он одержал победу в реванше над Юсупом Шуаевым. В марте 2023 года спортсмен успешно защитил пояс в третьем поединке с Шуаевым.
Впоследствии боец подписал контракт с лигой ACA. Однако его дебют в новом промоушене, состоявшийся в августе 2023 года против Мухумата Вахаева, был омрачен серьезной травмой колена. После этого инцидента Пономарев был вынужден приостановить карьеру и больше не выходил в октагон.
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