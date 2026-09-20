Бывший чемпион Fight Nights Григорий Пономарев умер 32-м году жизни

Точная причина смерти на данный момент не раскрывается.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах (ММА) Пономарев провел девять поединков, одержав шесть побед и потерпев три поражения. Вершиной его выступлений стало завоевание чемпионского титула Fight Nights в октябре 2022 года, когда он одержал победу в реванше над Юсупом Шуаевым. В марте 2023 года спортсмен успешно защитил пояс в третьем поединке с Шуаевым.

Впоследствии боец подписал контракт с лигой ACA. Однако его дебют в новом промоушене, состоявшийся в августе 2023 года против Мухумата Вахаева, был омрачен серьезной травмой колена. После этого инцидента Пономарев был вынужден приостановить карьеру и больше не выходил в октагон.

