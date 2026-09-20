В ГД напомнили, кто может выйти на пенсию в 45 лет
Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что граждане, работающие в опасных условиях труда, могут выйти на пенсию в 45 лет. Об этом сообщает издание «Лента.ру».
Депутат добавила, что для россиян, отработавших в опасных условиях труда и желающих выйти на пенсию досрочно, есть условия по стажу.
Она также отметила, что в 50 лет, кроме тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию по этим условиям, также могут выйти женщины, родившие пятерых и более детей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России с 1 октября вырастут выплаты военным пенсионерам.
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