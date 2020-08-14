Генпрокуратура РФ: задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены на родину

Белоруссия передала РФ 32 ранее задержанных в республике россиян, которых Минск принял за военных наемников из ЧВК «Вагнера», заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как уточнили в надзорном ведомстве, белорусская сторона передала задержанных россиян на основании ходатайства генпрокурора РФ Игоря Краснова. По данным Генпрокуратуры, россияне уже пересекли границу и находятся на территории России.

При этом отмечается, что 33-й задержанный россиянин имеет также белорусское гражданство, поэтому остался на территории республики.

Россиян, задержанных в Белоруссии как сотрудники ЧВК, могут освободить до конца недели

Задержание 33 граждан России произошло в конце июля. Власти Белоруссии назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.

Как отмечает «Свободная пресса», посол России в Минске Дмитрий Мезенцев пояснял, что россияне могут сотрудничать с частным охранным предприятием. По данным дипломата, они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс.

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ФОТО: РИА Новости
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