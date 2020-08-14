Генпрокуратура РФ: задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены на родину

Задержание 33 граждан России произошло в конце июля. Власти Белоруссии назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.

Как отмечает «Свободная пресса», посол России в Минске Дмитрий Мезенцев пояснял, что россияне могут сотрудничать с частным охранным предприятием. По данным дипломата, они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс.

