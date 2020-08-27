«Не время для обид». Полковник ФСБ оценил отношения спецслужб России и Белоруссии

«Это один из самых больших вопросов. Где взаимодействие между двумя братскими народами по линии контрразведки? Потому что до этого момента все считали, что взаимодействие со спецслужбами на высоком уровне находится. Представитель белорусских спецслужб находится прямо на Лубянке. Наш представитель так же находится в Минске. Мы могли обмениваться в режиме реального времени любой информацией, интересующей наше политическое руководство. Что произошло, это вопрос к Лукашенко. Кто, какие злые силы помутили у него восприятие нашего взаимодействия. Но сейчас это в прошлом, думаю, он уже осознал, его тоже достаточно здорово тряхнула вся эта ситуация. Сейчас просто не время поднимать этот вопрос, обиды высказывать. Придет время, будет разбор полетов», - сказал Луценко.

Более 30 граждан России были задержаны в Белоруссии. Власти страны назвали их «боевиками» российской ЧВК «Вагнер», целью которых якобы была дестабилизация обстановки в стране перед президентскими выборами. Однако позже Минск отпустил задержанных, которые рассказали журналистам, что направлялись через Белоруссию транзитом в другую страну.

