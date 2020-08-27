Путин: задержание россиян в Белоруссии - провокация спецслужб США и Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что задержание более 30 россиян в Белоруссии было провокацией украинских и американских спецслужб.

Президент в интервью на телеканале «Россия 24» рассказал, что российских граждан использовали «втемную», заманив на территорию Белоруссии. Он отметил, что россияне планировали отправиться на работу в третью страну.

По словам главы государства, это была провокация, организованная совместно спецслужбами Украины и США.