Путин: задержание россиян в Белоруссии - провокация спецслужб США и Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что задержание более 30 россиян в Белоруссии было провокацией украинских и американских спецслужб.
Президент в интервью на телеканале «Россия 24» рассказал, что российских граждан использовали «втемную», заманив на территорию Белоруссии. Он отметил, что россияне планировали отправиться на работу в третью страну.
По словам главы государства, это была провокация, организованная совместно спецслужбами Украины и США.
Более 30 граждан России были задержаны в Белоруссии. Власти страны назвали их «боевиками» российской ЧВК «Вагнер», целью которых якобы была дестабилизация обстановки в стране перед президентскими выборами. Однако позже Минск отпустил задержанных, которые рассказали журналистам, что направлялись через Белоруссию транзитом в другую страну.
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