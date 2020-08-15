Зеленский оценил передачу задержанных под Минском россиян Москве
Глава Украины Владимир Зеленский считает, что власти Белоруссии приняли несправедливое решение, передав России 32 задержанных гражданина, сообщает РИА Новости.
Зеленский расценил действия Минска как не соответствующие «духу отношений» между Украиной и Белоруссией и отметил, что последствия принятого решения могут быть трагичными.
«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи. Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют», - написал Зеленский в своем Telegram.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов также расценил передачу России 32 задержанных граждан как недружественный шаг Минска.
Накануне Белоруссия передала РФ 32 ранее задержанных в республике россиян, которых Минск принял за военных наемников из ЧВК «Вагнера». Отмечается, что 33-й задержанный россиянин имеет также белорусское гражданство, поэтому остался на территории республики.
Напомним, задержание 33 граждан России произошло в конце июля. Власти Белоруссии назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.
Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил в эфире НСН, что вариант с провокацией украинских спецслужб нельзя исключать, но, скорее, это писатель Прилепин невольно «сдал» своих однополчан.
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