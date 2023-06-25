Вокзалы Ростова-на-Дону вернулись к штатной работе
Железнодорожные и автобусные вокзалы Ростова-на-Дону функционируют в штатном режиме, объявили в правительстве Ростовской области. Там уточнили, что продажа билетов осуществляется, движение по всем направлениям вошло в график.
Днём ранее все рейсы на главном автовокзале Ростова-на-Дону пришлось отменить в связи с мятежом ЧВК «Вагнер», бойцы которого вошли в областной центр и заняли объекты.
Сейчас жители начали возвращаться в город с дач, пробок на дорогах пока не возникает. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», автобусное сообщение восстанавливается и в других регионах, где оно было нарушено из-за событий, связанных с мятежом.
Так, в Воронеже автобусы ходят по расписанию. Восстановлен график движения в Липецкой и Калужской областях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Заявления Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ не стоят комментариев
- СМИ: НАТО связывалась с Минобороны РФ из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
- Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в РФ и другой стране
- МЧС: В Ростовской области сняли все ограничения на движение по трассам
- Вокзалы Ростова-на-Дону вернулись к штатной работе
- В Липецкой области планируют восстановить все разрушенные дороги уже в понедельник
- Губернатор Гусев: ЧВК «Вагнер» покидает территорию Воронежской области
- Спецназ «Ахмат» возвращается в зону СВО из Ростова. Видео
- Захарова «забронировала» номер в Крыму главе МИД Чехии
- «Путин не прощает»: CNN утверждает, что Пригожина могут убить в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru