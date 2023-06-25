Вокзалы Ростова-на-Дону вернулись к штатной работе

Железнодорожные и автобусные вокзалы Ростова-на-Дону функционируют в штатном режиме, объявили в правительстве Ростовской области. Там уточнили, что продажа билетов осуществляется, движение по всем направлениям вошло в график.

Днём ранее все рейсы на главном автовокзале Ростова-на-Дону пришлось отменить в связи с мятежом ЧВК «Вагнер», бойцы которого вошли в областной центр и заняли объекты.

Сейчас жители начали возвращаться в город с дач, пробок на дорогах пока не возникает. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», автобусное сообщение восстанавливается и в других регионах, где оно было нарушено из-за событий, связанных с мятежом.

Так, в Воронеже автобусы ходят по расписанию. Восстановлен график движения в Липецкой и Калужской областях.

