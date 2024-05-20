Министр транспорта Турции заявил, что вертолет с Раиси не подавал сигналов

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что турецкая сторона не зафиксировала сигналов с рухнувшего на северо-западе Ирана вертолета с иранскими чиновниками,

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Уралоглу выразил мнение, что система могла быть отключена или и вовсе отсутствовала.

Информационное агентство IRNA заявило, что причиной крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, стала техническая неисправность.

Вертолёт с президентом Ирана и некоторыми другими чиновниками страны разбился 19 мая после возвращения из Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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