Министр транспорта Турции заявил, что вертолет с Раиси не подавал сигналов
Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что турецкая сторона не зафиксировала сигналов с рухнувшего на северо-западе Ирана вертолета с иранскими чиновниками,
Уралоглу выразил мнение, что система могла быть отключена или и вовсе отсутствовала.
Информационное агентство IRNA заявило, что причиной крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, стала техническая неисправность.
Вертолёт с президентом Ирана и некоторыми другими чиновниками страны разбился 19 мая после возвращения из Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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