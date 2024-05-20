Госдепартамент: США сохранят санкции в отношении Ирана в полном объеме
США в полном объеме сохранят санкции в отношении Ирана, несмотря на случившееся с президентом страны Эбрахимом Раиси и главой МИД Ирана Хосейна Амиром Абдоллахияном, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он отметил, что Вашингтон не будет извиниться за санкционный режим и продолжит его использовать, в том числе санкции в отношении воздушных судов, используемых иранским правительством.
При этом внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования после случившегося.
Инцидент с вертолетом, в котором летел президента Ирана Ибрахим Раиси, произошел спустя несколько дней после непрямых переговоров с США, сообщает The New York Times.
По данным издания, американские и иранские официальные лица провели переговоры через посредников о смягчении угрозы эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Вертолет президента Ирана разбился в воскресенье при возвращении делегации после визита в Азербайджан. Вместе с Раиси погибли ещё несколько чиновников, включая главу МИД ИРИ Абдоллахияна, передает «Радиоточка НСН».
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