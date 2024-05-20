Госдепартамент: США сохранят санкции в отношении Ирана в полном объеме

Владимир Путин поручил ускорить работу по подготовке энергетической стратегии России Более 60 стран подтвердили свое участие в конференции по Украине в Швейцарии Китай заявил, что не поставлял оружие сторонам конфликта на Украине США отвергают решение МУС «поставить в один ряд» ХАМАС и Израиль Каждый пятый россиянин берёт дополнительный отпуск за свой счет