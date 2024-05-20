В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью Раиси
В Турции после гибели иранского президента Эбрахима Раиси объявили день национального траура. Об этом заявил резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что страна вновь выражает соболезнования «иранским братьям и сестрам».
В Сирии в связи с трагедией объявлен трехдневный траур, сообщили власти. День траура из-за смерти Раиси также объявили на Шри-Ланке.
Президента Ирана Эбрахиме Раиси похоронят в Мешхеде 23 мая. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе.
20 мая российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Путин выразил глубокие соболезнования Мохберу, а также Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и всему народу Ирана. По словам президента России, он хорошо знал и ценил погибшего иранского лидера Эбрахима Раиси. Президент России отозвался о нем как о надежном партнере, внесшем неоценимый вклад в дружественные отношения между Тегераном и Москвой.
Вертолет президента Ирана разбился в воскресенье при возвращении делегации после визита в Азербайджан. Вместе с Раиси погибли ещё несколько чиновников, включая главу МИД ИРИ Абдоллахияна, передает «Радиоточка НСН».
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