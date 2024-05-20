Заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания в память о Раиси

Также члены Совбеза ООН почтили память главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана и других официальных лиц, чьи жизни унесла произошедшая авария.

Свои соболезнования иранскому народу принес и российский лидер Владимир Путин. В ходе телефонных переговоров с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером он заявил, что хорошо знал и ценил Раиси. Президент России отозвался о нем как о надежном партнере, внесшем неоценимый вклад в дружественные отношения между Тегераном и Москвой.

