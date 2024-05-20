Заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания в память о Раиси
С минуты молчания в память о погибшем в авиакатастрофе 19 мая иранском лидере Эбрахиме Раиси началось заседание Совета Безопасности ООН. Об этом в соцсети X сообщила новостная служба ООН.
Также члены Совбеза ООН почтили память главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана и других официальных лиц, чьи жизни унесла произошедшая авария.
Свои соболезнования иранскому народу принес и российский лидер Владимир Путин. В ходе телефонных переговоров с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером он заявил, что хорошо знал и ценил Раиси. Президент России отозвался о нем как о надежном партнере, внесшем неоценимый вклад в дружественные отношения между Тегераном и Москвой.
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