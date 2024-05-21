Белоруссию на церемонии прощания с Раиси представить глава МИД республики
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник представит республику на церемонии прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что министр будет отправится в Иран по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Церемония прощания с Раиси состоится 22 мая. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россию будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Вертолёт с президентом Ирана и некоторыми другими чиновниками страны разбился 19 мая после возвращения из Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Посол Исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи указал, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru