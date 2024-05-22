Володин в Тегеране принял участие в прощании с Раиси

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в Тегеране принял участие в церемонии прощания с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, который погиб при падении вертолёта 19 мая. Собравшиеся также почтили память сопровождавших Раиси чиновников, в том числе, главы МИД Амира Абдоллахияна.

Россию, помимо спикера Госдумы, представляли председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий и глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Днём ранее первая церемония прощания с погибшими состоялась в североиранском городе Тебриз, после чего тела переправили в столицу Исламской республики. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», похоронят Раиси 23 мая в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны.

