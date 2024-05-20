Заслуженный пилот РФ отметил странности в аварии вертолета президента Ирана
Человеческий фактор, судя по открытым данным, скорее всего, стал причиной крушения вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Так считает Заслуженный пилот России, лётчик-испытатель Вадим Базыкин.
В беседе с AIF.Ru эксперт обратил внимание на детали, которые могли прямо или косвенно привести к катастрофе при тех погодных условиях, которые сложились на тот момент в данном районе. В первую очередь, по словам Базыкина, при полёте в густом тумане необходимо следить за высотой местности.
«Пилот точно знал где полетит. Если там гора 900 метров, он должен был быть на высоте 1800 метров. В самом крайнем случае +300 метров. Нужно грамотно работать с картами, в данном случае — с GPS», — пояснил Заслуженный пилот РФ.
Кроме того, по его словам, сажать вертолёт в условиях тумана — строго запрещено любыми руководствами полётов. В том случае, если пилот не был уверен в безопасности полета, он должен был вернуться в место отправления. Также у Базыкина вызвало удивление, что после крушения, скорее всего, не сработали радиомаяки.
Вертолет, на борту которого находился президент Ирана и ещё несколько чиновников, включая главу МИД Исламской республики, разбился 19 мая при возвращении после визита в Азербайджан. Все тела погибших уже опознаны. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», похороны состоятся 21 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru