Внеочередные выборы президента Ирана пройдут 28 июня

Пресс-секретарь избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами заявил, что внеочередные выборы президента в стране пройдут 28 июня. Об этом сообщает агентство Mehr.

Также сообщается, что президента Ирана Эбрахиме Раиси похоронят в Мешхеде 23 мая. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе.

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20 мая российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Путин выразил глубокие соболезнования Мохберу, а также Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и всему народу Ирана. По словам президента России, он хорошо знал и ценил погибшего иранского лидера Эбрахима Раиси. Президент России отозвался о нем как о надежном партнере, внесшем неоценимый вклад в дружественные отношения между Тегераном и Москвой.

Вертолет президента Ирана разбился в воскресенье при возвращении делегации после визита в Азербайджан. Вместе с Раиси погибли ещё несколько чиновников, включая главу МИД ИРИ Абдоллахияна, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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