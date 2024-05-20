Мемориал в память о погибшем президенте Ирана появился в Казани
В Казани у здания, в котором располагается генеральное консульство Ирана появился мемориал в память о погибших в результате крушения вертолёта президенте Исламской республики Ирана Эбрахиме Раиси, а также сопровождавших его лиц. Об этом сообщает РИА Новости.
В сообщении говорится, что цветы к мемориалу возложили генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани и сотрудники консульства, а также вице-премьер Татарстана - глава регионального минпромторга Олег Коробченко и представители аппарата главы республики, обучающиеся в Казани иранские студенты и представители бизнеса.
«Господин Раиси с большой любовью относился к взаимоотношениям России и Ирана... Это большая потеря не только для Ирана, но и для России в целом», - отметил Коробченко.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что официальный Тегеран не обращался к российской стороне за помощью в расследовании причин падения вертолета с Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bentley и Lamborghini поделили лидерство на рынке люксовых автомобилей в России
- Володин: Большие парламентские слушания по налогам пройдут в Госдуме 23 мая
- Мемориал в память о погибшем президенте Ирана появился в Казани
- Бутман и Агутин станут хедлайнерами Всероссийского фестиваля «Ангара-джаз»
- Лауреатов юбилейной премии «Золотая маска» объявят 24 июня
- Жителя Москвы оштрафовали за окрашенные в цвета украинского флага волосы
- В Израиле отвергли возможность злорадства по поводу гибели президента Ирана
- Силуанов: Налоговые поправки внесут в весеннюю сессию Госдумы
- Мужчина пострадал после падения под поезд на вокзале Петербурга
- Мишустин поставил задачу вывести РФ в топ-10 лидеров в области фотоники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru