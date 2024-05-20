Мемориал в память о погибшем президенте Ирана появился в Казани

В сообщении говорится, что цветы к мемориалу возложили генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани и сотрудники консульства, а также вице-премьер Татарстана - глава регионального минпромторга Олег Коробченко и представители аппарата главы республики, обучающиеся в Казани иранские студенты и представители бизнеса.

«Господин Раиси с большой любовью относился к взаимоотношениям России и Ирана... Это большая потеря не только для Ирана, но и для России в целом», - отметил Коробченко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что официальный Тегеран не обращался к российской стороне за помощью в расследовании причин падения вертолета с Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

