Прощание с погибшим президентом Ирана Раиси началось в Тебризе

Первая церемония прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, который погиб в авиакатастрофе, началась в городе Тебриз на северо-западе страны. Именно в окрестностях этого административный центр иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая разбился президентский вертолёт.

На центральной площади города собрались толпы иранцев, желающих проститься с погибшим президентом. После траурной церемонии в Тебризе гроб с телом Раиси переправят в священный город Ком для ещё одного прощального мероприятия.

СМИ: Гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть в Иране

В среду, 22 мая третья церемония прощания с погибшим президентом Исламской республики должна пройти в Тегеране. После этого состоятся непосредственно похороны в родном городе Брахима Раиси Мешхеде. Тело поместят в мавзолей имама Резы.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», внеочередные выборы президента Ирана после гибели Раиси назначены на 28 июня. В катастрофе также погибли глава МИД ИРИ, губернатор провинции Восточный Азербайджан и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

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ФОТО: AP / ТАСС
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