СМИ назвали причину крушения вертолета, на котором летел Раиси

Причиной крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, стала техническая неисправность. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

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«Раиси принял мученическую смерть в результате крушения вертолёта, которое произошло из-за технической неисправности воздушного судна», — говорится в публикации.

Вертолёт с президентом Ирана и некоторыми другими чиновниками страны разбился 19 мая после возвращения из Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Посол Исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи указал, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова оказать всё необходимое содействие в установлении истинных причин крушения.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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