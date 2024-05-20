СМИ назвали причину крушения вертолета, на котором летел Раиси
Причиной крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, стала техническая неисправность. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.
«Раиси принял мученическую смерть в результате крушения вертолёта, которое произошло из-за технической неисправности воздушного судна», — говорится в публикации.
Вертолёт с президентом Ирана и некоторыми другими чиновниками страны разбился 19 мая после возвращения из Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Посол Исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи указал, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.
Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова оказать всё необходимое содействие в установлении истинных причин крушения.
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