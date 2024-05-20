СМИ назвали причину крушения вертолета, на котором летел Раиси

«Раиси принял мученическую смерть в результате крушения вертолёта, которое произошло из-за технической неисправности воздушного судна», — говорится в публикации.

Вертолёт с президентом Ирана и некоторыми другими чиновниками страны разбился 19 мая после возвращения из Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Посол Исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи указал, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова оказать всё необходимое содействие в установлении истинных причин крушения.

