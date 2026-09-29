СМИ: Хакеры похитили данные более 3 млн сотрудников Пентагона

Хакеры похитили конфиденциальные данные более 3 млн действующих и бывших работников Пентагона. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что взлом затронул центр обработки данных по кадровым ресурсам. Злоумышленники осуществляли несанкционированный доступ с октября прошлого года по июль текущего.

Утечка затронула 294 тысяч умерших людей и 2,76 млн ныне живущих, пишет RT. Файлы содержали данные о должностях военных и гражданского персонала.

По данным СМИ, для сотрудников, которые могут пострадать в связи с инцидентом, выпустили предупреждение, порекомендовав не отвечать на подозрительные звонки и не сотрудничать с прессой.

Ранее хакеры взломали криптобиржу Bitget, с площадки были похищены $351,6 млн.

