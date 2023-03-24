Президент Национальной ассоциации блогеров призвала лицензировать онлайн-курсы
Ольга Берек отметила, что запрещать все курсы нельзя, а мошенники есть в любой сфере.
Мошенники есть в любой сфере, но запрещать все онлайн-курсы нельзя, заявила президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в пресс-центре НСН.
«Среди общего количества предпринимателей в онлайне и офлайне есть мошенники. Есть люди, которые продают некачественные продукты, «воздух» и прочее. Но есть и качественные продукты, есть и полезные курсы, запрещать всех нельзя. Как это регулировать? Лицензировать, возможно. Если человек преподает тот же маркетинг, у него должны быть на это основания – образование, лицензия, компетенции», - рассказала она.
Блогеры давно занимаются серьезным бизнесом по типу пирамиды, эту сферу необходимо регулировать, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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