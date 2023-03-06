Совет при Госдуме: В популярности «ЧВК Редан» виноваты СМИ

Называть детей, которые подвержены некоему массовому психозу, ЧВК, на мой взгляд, не совсем корректно, отметил в эфире НСН Александр Солонкин. 

Представители средств массовой информации сами виноваты в том, что «ЧВК Редан» получил такой хайп и огласку, заявил председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН.

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«Представители средств массовой информации сами виноваты в том, что (Редан – ред. НСН) получил такой хайп и огласку. Я, допустим, неделю назад об их существовании вообще не знал. Принципиально не произношу «ЧВК», потому что некая монополия на эту аббревиатуру у вагнеровцев. Называть детей, которые подвержены некоему массовому психозу, ЧВК, на мой взгляд, не совсем корректно», - сказал Солонкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо пресекать противоправные действия неформального молодежного движения «Редан», подобная псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодому поколению.

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