Совет при Госдуме: В популярности «ЧВК Редан» виноваты СМИ
Называть детей, которые подвержены некоему массовому психозу, ЧВК, на мой взгляд, не совсем корректно, отметил в эфире НСН Александр Солонкин.
Представители средств массовой информации сами виноваты в том, что «ЧВК Редан» получил такой хайп и огласку, заявил председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН.
«Представители средств массовой информации сами виноваты в том, что (Редан – ред. НСН) получил такой хайп и огласку. Я, допустим, неделю назад об их существовании вообще не знал. Принципиально не произношу «ЧВК», потому что некая монополия на эту аббревиатуру у вагнеровцев. Называть детей, которые подвержены некоему массовому психозу, ЧВК, на мой взгляд, не совсем корректно», - сказал Солонкин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо пресекать противоправные действия неформального молодежного движения «Редан», подобная псевдосубкультура не несет ничего хорошего молодому поколению.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- В словаре Института русского языка появилось три новых слова
- Путин обсудил с Токаевым двустороннее сотрудничество
- Рогов: Запорожцы ждут прихода армии России
- Песков заявил, что решение о судьбе «Северных потоков» должны принять акционеры
- Граната на двери жилого дома в Москве оказалась муляжом
- На Украине усомнились в необходимости срочной службы в стране
- В Воронежской области аварийно сел вертолет Ми-8
- В Кремле прокомментировали идею создания федерального округа из новых регионов
- Кремль пообещал не допустить проникновение диверсантов в Россию
- Украина получит французские колесные танки AMX-10RC уже на этой неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru