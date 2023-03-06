«Простая хулиганка»: Психиатр сравнил «ЧВК Редан» с Pussy Riot

«Например, вот эти девчонки Pussy Riot… Что они хотели? Оскорбили чувства верующих, это все понятно. Но, по сути, простая хулиганка. Спокойненько бы собрали, наказали, оштрафовали. Но этому предали такой планетарный резонанс, чуть ли не британская королева выступила в защиту», - сказал Федорович.



Ранее председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН отмечал, что представители средств массовой информации сами виноваты в том, что «ЧВК Редан» получило такой хайп и огласку.

