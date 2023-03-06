«Простая хулиганка»: Психиатр сравнил «ЧВК Редан» с Pussy Riot

Нельзя было предавать такой огласке движение «Редан», отметил в эфире НСН Александр Федорович. 

Ситуацию с «ЧВК Редан» можно сравнить с Pussy Riot, когда им предали планетарный резонанс, хотя могли бы просто наказать и оштрафовать, заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.

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«Например, вот эти девчонки Pussy Riot… Что они хотели? Оскорбили чувства верующих, это все понятно. Но, по сути, простая хулиганка. Спокойненько бы собрали, наказали, оштрафовали. Но этому предали такой планетарный резонанс, чуть ли не британская королева выступила в защиту», - сказал Федорович.

Ранее председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН отмечал, что представители средств массовой информации сами виноваты в том, что «ЧВК Редан» получило такой хайп и огласку.

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