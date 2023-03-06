«Простая хулиганка»: Психиатр сравнил «ЧВК Редан» с Pussy Riot
Нельзя было предавать такой огласке движение «Редан», отметил в эфире НСН Александр Федорович.
Ситуацию с «ЧВК Редан» можно сравнить с Pussy Riot, когда им предали планетарный резонанс, хотя могли бы просто наказать и оштрафовать, заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.
«Например, вот эти девчонки Pussy Riot… Что они хотели? Оскорбили чувства верующих, это все понятно. Но, по сути, простая хулиганка. Спокойненько бы собрали, наказали, оштрафовали. Но этому предали такой планетарный резонанс, чуть ли не британская королева выступила в защиту», - сказал Федорович.
Ранее председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН отмечал, что представители средств массовой информации сами виноваты в том, что «ЧВК Редан» получило такой хайп и огласку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- В словаре Института русского языка появилось три новых слова
- Путин обсудил с Токаевым двустороннее сотрудничество
- Рогов: Запорожцы ждут прихода армии России
- Песков заявил, что решение о судьбе «Северных потоков» должны принять акционеры
- Граната на двери жилого дома в Москве оказалась муляжом
- На Украине усомнились в необходимости срочной службы в стране
- В Воронежской области аварийно сел вертолет Ми-8
- В Кремле прокомментировали идею создания федерального округа из новых регионов
- Кремль пообещал не допустить проникновение диверсантов в Россию
- Украина получит французские колесные танки AMX-10RC уже на этой неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru