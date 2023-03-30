«Только через суд!»: Идею создать реестр недобросовестных блогеров назвали провальной

Идея создания реестра недобросовестных блогеров абсолютно провальная, защищать нужно самих блогеров от недобросовестных рекламодателей, заявила куратор по СМИ Всероссийского Союза блогеров при Госдуме Юлия Соловьева в беседе с НСН.

Накануне Ассоциация блогеров и агентств (АБА) создала реестр недобросовестных блогеров, которые получают карточки в зависимости от количества жалоб на них. В черный список организации уже попали блогеры Юрий Хованский, Эдвард Бил и другие. Перечни формируются на основе жалоб, которые можно отправить в специальный Telegram-бот.

«Что касается самой идеи, она абсолютно провальная, потому что блогеры в данной ситуации абсолютно не защищены. Кто будет решать, какую карточку выдавать и на основании чего? Это может быть реально правомерно только на основании решения суда и с доказательностью того, что блогер реально виноват, потому что очень много спорных ситуаций», - отметила Соловьева.

При этом она заявила о необходимости создать систему, которая помогла бы блогерам выявлять недобросовестного рекламодателя. По словам Соловьевой, сегодня это более актуальная проблема.