«Только через суд!»: Идею создать реестр недобросовестных блогеров назвали провальной
Член Всероссийского Союза блогеров при Госдуме Юлия Соловьева в эфире НСН предложила выявлять недобросовестных рекламодателей, которые угрожают блогерам.
Идея создания реестра недобросовестных блогеров абсолютно провальная, защищать нужно самих блогеров от недобросовестных рекламодателей, заявила куратор по СМИ Всероссийского Союза блогеров при Госдуме Юлия Соловьева в беседе с НСН.
Накануне Ассоциация блогеров и агентств (АБА) создала реестр недобросовестных блогеров, которые получают карточки в зависимости от количества жалоб на них. В черный список организации уже попали блогеры Юрий Хованский, Эдвард Бил и другие. Перечни формируются на основе жалоб, которые можно отправить в специальный Telegram-бот.
«Что касается самой идеи, она абсолютно провальная, потому что блогеры в данной ситуации абсолютно не защищены. Кто будет решать, какую карточку выдавать и на основании чего? Это может быть реально правомерно только на основании решения суда и с доказательностью того, что блогер реально виноват, потому что очень много спорных ситуаций», - отметила Соловьева.
При этом она заявила о необходимости создать систему, которая помогла бы блогерам выявлять недобросовестного рекламодателя. По словам Соловьевой, сегодня это более актуальная проблема.
«Бывает, что рекламодатели намеренно оставляют плохие отзывы о блогерах и угрожают тем, что если вы сейчас не сделаете нам дополнительную отметку, мы на вас напишем плохой отзыв. Хотя блогер свою работу выполнил, охваты рекламодатель заведомо гарантированные получил. Мы считаем, что наоборот нужно создать систему, где блогер будет абсолютно защищён от недобросовестных рекламодателей, потому что, как показывает практика, их сейчас гораздо больше, чем недобросовестных блогеров», - заключила собеседница НСН.
Рекламодатель при желании уже сегодня может ознакомиться с отзывами на интеграцию с тем или иным блогером, добавила Соловьева.
«Сервис уже неактуален, потому что существует множество ресурсов, на которых рекламодатели выкладывают свои отзывы по работе, интеграциям с теми или иными блогерами. Их существует великое множество, каждый человек, который имеет доступ к мессенджерам, может набрать в этом отзовике имя блогера и получить всю информацию по нему, чтобы принять решение, будет он работать с данным блогером или нет», - сказала она.
Ранее президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в пресс-центре НСН назвала среднестатистический доход блогера-миллионника.
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